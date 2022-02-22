O karar yargıya taşınıyor: 'Türk yetkililere tüm içerikleri engelleme fırsatı verir'

RTÜK; 21 Şubat 2022 tarihinde yayınladığı tebligatta, internet ortamında yayın yapan DW Türkçe, Amerika’nın Sesi ve Euronews haber sitelerine zorunlu yayın lisans başvuruları için 72 saat süre tanımıştı.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg yaptığı yazılı açıklamada lisans başvurusunu yapmayacaklarını ve RTÜK’ün bu kararını Türk mahkemelerine taşıyacaklarını belirtti. Uluslararası haber sitelerinin yayın lisansı almalarına ilişkin karar için "Türk yetkililere tüm içerikleri engelleme fırsatı verir” ifadesine yer verilen açıklama şöyle:

“Türkiye'de yerel medya halihazırda kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutuluyorken, şimdi uluslararası medyanın da haberleri kısıtlanmaya çalışılıyor. Bu önlem, programların yayın şekilleriyle değil, doğrudan gazetecilik içerikleriyle ilgilidir. Bu, münferit, eleştirel haberlerde, bu haberlerin silinmemesi halinde Türk yetkililere tüm içerikleri engelleme fırsatı verir. Bu da sansür olasılığını açık hale getirir. Buna karşı çıkacağız ve Türk mahkemeleri nezdinde dava açacağız" (ANKA)