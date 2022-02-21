RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre işlemeye başladı

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.
Taşcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek" ifadelerini kullandı.
RTÜK’ün https://t.co/B2HDmVmqD4 https://t.co/tD90ZaXRRk ve https://t.co/d2d99KotM4 sitelerinin lisan almarına ilişkin kararlar siteye yüklendi.Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 21, 2022
RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek.