RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre işlemeye başladı

RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerine lisans almaları için tanıdığı 72 saatlik sürenin işlemeye başladığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.

Taşcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek" ifadelerini kullandı.

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RTÜK'ün 72 saat süre verdiği VOA'dan açıklama

 