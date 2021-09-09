'O kadar utanmazlar ki babamın düştüğü yere yakın bir yere kırık bir baret dahi bırakmışlar'

Mardin'in Midyat İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışırken asansör boşluğuna düşerek can veren Murat Aktürk'ün kızı Nurhayat Aktürk, yaşananlara ilişkin soL'a konuştu.

Babasının ölümünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem olan Nurhayat Aktürk, olayın sorumlusunun patronlar olduğunu vurguladı.

Benim babam ihmal yüzünden hayatını kaybetti. Cebine beş kuruş fazla girsin diye hiçbir önlem almayan patronlar yüzünden benim babam bugün toprağın altında. Tek derdi geçinebilmekti. Sizi hiç affetmicem https://t.co/QvqyVf3OwI — ichbinhayat (@hayatakturkk) September 7, 2021

Aktürk, babasının ihmaller sonucunda göz göre göre ölüme terk edildiğini söyledi.

"Öncelikle belirtmek isterim ki, mevzu sizin de manşete taşıdığınız haliyle bir iş cinayeti, iş kazası değil" diyen Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Her gün bir sürü insan bu şekilde can veriyor, ölüme gönderiliyor. Neden? Patronlar üç kuruşluk önlem almasın diye. Buna yapacakları harcamaları ziyan olarak görüyorlar. Ve ne yazık ki sıkı bir denetim olmadığı sürece, patronlar tüm bu önlemleri bir maliyet olarak gördüğü sürece babamın ölümü son olmayacak. Gözlerini para bürümüş patronların arkasında duran işçi düşmanı, halk düşmanı bir iktidar olduğu müddetçe bu olaylar yaşanmaya devam edecek."

'Bir baret bir halat almamak için 40 takla atıyorlar'

Babasının da iş cinayetleri için benzer yorumları olduğunu dile getiren Aktürk, "Babam daha evvel iskeleden de düşmüştü. Bu tür olayları duydukça gördükçe şikayetlenirdi. Ama dediğim gibi bu ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Göz göre göre oradayız demişti babam. 'Bir baret, bir halat almamak için kırk takla atıyorlar' demişti. Çünkü patronlar için tek mesele inşaatın daha çabuk ve daha hızlı bitmesi. Başka bir şey görmüyor gözleri. Hatta halat, file ya da kask gibi güvenlik ekipmanlarının işi yavaşlatacağını bu nedenle işi geç bitireceklerini söylemişti bir müteahhit. Ama babamın böylesine bir ortamda çalışmaktan başka çaresi yoktu" dedi.

İfadesi alınıp serbest bırakıldı

Yaşanan iş cinayetinden sonra sosyal medyada gündem olan paylaşımı için ise Aktürk, "Son yıllarda adalet dediğimiz şey sosyal medya üzerinden sağlanmaya çalışılıyor zaten, bana destek olmak isteyen bir sürü insan oldu bu sayede. Yardımcı olmak isteyen herkese minnettarım. Bu sayede acımı paylaştığımı hissettim bir nebze de olsa. Cinayetin gerçekleştiği sabah müteahhit gözaltına alındı. Ama her zamanki gibi bir ifadesini alıp tekrar serbest bıraktılar. Ama buna sebep olanların ceza alması için elimden geleni yapacağım. Hukuki süreçlerin takipçisi olacağım." dedi.

'O kadar utanmazlar ki, babamın düştüğü yere kırık bir baret dahi bırakmışlar'

İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Nurhayat Aktürk, sorumluların iş cinayeti konusunda hukuki yollara başvurmak yerine uzlaşma yoluna girmeleri ve bir miktar para alıp bu meseleyi unutmaları gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Olayın yaşandığı gün iş cinayeti mahaline giden müteahhit ve patronların hemen her yere iş güvenliği levhaları koyduğunu ifade eden Aktürk, "O kadar utanmazlar ki babamın düştüğü yere yakın bir yere kırık bir baret dahi bırakmışlar. Güya düşerken üzerinde varmış gibi göstermek için" dedi.