O isimler MHP'li Celal Adan'ın oğlunun düğününde buluştu

MHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın oğlu Sinan Buğra Adan'ın düğününde önemli isimler bir araya geldi. Çırağan Sarayı'ndaki düğünün fotoğrafları MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Düğüne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da katıldı.

Düğünde Aydın Doğan, Bahçeli ile Yıldırım'ın arasında oturdu.

MHP'nin hesabından Bahçeli ile Soylu'nun sohbet ettiği bir kare de paylaşıldı.

Celal Adan'ı nereden tanıyoruz?

MHP Milletvekili Adan, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in katledilmesine ilişkin açılan davada "Kemal Türkler’i öldürmeyi planlamak" ve "azmettirmek" suçlamasıyla yargılanmıştı. Adan’ın sanıkları arasında olduğu "Türkler dosyası" önce delil yetersizliği daha sonra da zaman aşımı gerekçesiyle kapatılmıştı. 1999 yılında DYP milletvekili olarak Meclis’e giren Adan, 2011 yılında itibaren MHP milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.

Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan 2013 yılında AKP ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı 3. Yargı Paketi'ne eklenen bir maddeyle babasının hapisteki son katili Ünal Osmanağaoğlu'nun serbest bırakılmasına tepki göstermiş ve “Azmettiren ve silah temin eden Celal Adan şu anda Meclis’te olup kendi katillerinin kurtarılması için çok büyük çaba sarf etmişlerdir” demişti.

Bu konuşma üzerine Celal Adan, Türkler’in kızı Soydan’a “hakaret” suçlamasıyla dava açmıştı. Soydan, babasının katillerinin cezaevinde kaldığı süreden daha fazla hapis istemiyle yargılanmıştı.

'O büyük bir Türk Milliyetçisiydi'

Adan ve Meral Akşener, Ankara'da 7 TİP'linin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı davasında 7 kez idama mahkûm edilen ve 2014'te ölen Ünal Osmanağaoğlu'nun da cenazesine katılmıştı.

Osmanağaoğlu'nun defnedilmesinin ardından açıklama yapan Adan, "O büyük bir Türk Milliyetçisiydi" demişti.