O anket AKP'yi karıştırdı: MKYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı karşı karşıya geldi

AKP'li Şen'in açıkladığı anket AKP'de deprem yarattı. Şen, zamlardan sonra AKP'nin oylarının yüzde 34-36 aralığında olduğunu söylemişti. AKP MKYK Üyesi Metin Külünk ise bu duruma tepki gösterdi. Külünk, "İrade oyu ile iletişim oyu arasındaki farkı bilmeyen bir AR-GE veya ANKET zekası olabilir mi?" dedi.
Mustafa Şen, partisinin yayın organı A Haber'de konuk olduğu programda, 2023 seçimleri öncesi kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının sonuçlarını açıklamış ve zamlar sonrası AKP’nin oy oranında düşüş meydana geldiğini söylemişti. Şen, partisinin oyları için “Önce 37 küsura düştü, şu anda 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor” demişti.
Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden "SEÇMENE ve AK PARTİ’ye ANKET TUZAĞI" başlığıyla bir dizi paylaşımda bulunan Külünk, Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın seçmenin değişmeyen bir "irade oyu" olduğunu öne sürüp partisinin "irade oyu" aralığının da yüzde 38-40 olduğunu savundu.
Yapılan hiçbir anketin bu aralığı inkar edemeyeceğini belirten Külünk, isim vermeden Mustafa Şen'i de "İrade oyu ile iletişim oyu arasındaki farkı bilmeyen bir AR-GE veya ANKET zekası olabilir mi?" diye eleştirdi.
Külünk'ün açıklamaları şöyle: