Anket sonucu: Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki fark iyice açıldı

Metropoll Araştırma'nın, 28 ilden bin 508 seçmene yöneltilen "Cumhur ittifakı mı, Millet ittifakı mı?" anketinde Millet İttifakı'nın oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

İki ittifaka yakın hissetmeyip Milleti'i tercih edenler yüzde 6

Millet İttifakı'na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7, Cumhur İttifakı'na yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü, iki ittifaka da yakın hissetmemesine rağmen oy verirken Millet İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6 oldu. Böylece Millet İttifakı'na oy desteği yüzde 49,7'ye ulaştı.

Cumhur İttifakı'nda düşüş var

Yakın hissetmemesine rağmen Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 2,1'de kaldı. Cumhur İttifakı'nın oy desteği de yüzde 42,1'e çıkmış oldu.

'Zamların etkisini şubat ayında yapılacak anketlerde göreceğiz'

Araştırmacı Özer Sencar, bu oranların ocaktaki enerji zamlarının etkisini yansıtmadığını belirterek su görüşleri paylaştı:

"Ocak ayında Cumhur-Millet ittifaklarının seçmen desteği Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AK Parti'ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz."