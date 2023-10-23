NYT: Washington İsrail'e Gazze operasyonunu ertelemesini önerdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Gazze'ye dönük kara operasyonunu ertelemesi için İsrail'e öneride bulunduğu öğrenildi.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan iki ABD'li yetkili, Biden'ın Gazze'ye operasyon öncesi rehinelere ilişkin müzakereler ve Filistinlilere insani yardımlar için zaman kazanmayı amaçladığını aktardı.

Yetkililerin aktardığına göre, ABD'li yöneticiler, "İran destekli grupların bölgedeki ABD çıkarlarına saldırılarına karşı hazırlık" için daha fazla zaman istiyor.

ABD yönetiminin İsrail'den herhangi bir talepte bulunmadığını ve kara harekatı için İsrail'i hala desteklediğini ifade eden yetkililer, iki ABD'li rehinenin serbest bırakılması sonrası kalan 212 rehine için İsrail'den harekata dair erteleme önerdiğini belirtti.

İsrail'e önerinin ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin tarafından yapıldığını söyleyen yetkililer, Pentagon'ın askeri faaliyetler için İsrail'e tavsiyelerde bulunduğuna dikkat çekti. Austin'in operasyona, silah nakliyatına ve ABD'li askerlerin konuşlandırılmasına dair İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant'la neredeyse her gün telefonla görüştüğünü söyleyen yetkililer, bakanın Gallant'a rehinelerin kurtarılmasının bir öncelik olduğunu vurguladığını aktardı.

Diğer yandan, ABD yetkililer, kara harekatının ertelenmesini umsalar da, İran'ın, "ABD'nin İsrail'i gizlice kontrol ettiğine" dair söylemlerini artırmasından da çekindiklerini söyledi. Yetkililer, Irak'taki milislerin 2 bin 500'e yakın ABD askerinin yanı sıra ABD'li kurum ve vatandaşların bulunduğu Irak'ta saldırılarını artırmasından endişelendiklerini sözlerine ekledi.

Haaretz: Biden operasyondan gizlice çekiniyor

İsrailli Haaretz gazetesinde yayımlanan bir analiz yazısında da, Biden'ın, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmasını desteklediğini açıklasa da, esasında bu olasılığa dair çekinceleri olduğu ifade edildi.

Ben Samuels imzalı analizde, ABD'li yetkililerin İsrail'in "Hamas'la sonsuza dek savaşa saplanacak olmasından" endişe duyduğu ve Gazze'deki insani krizden dolayı İsrail'in uluslararası desteğini kaybetmesinden korktuğu söylendi. Washington'un, ayrıca kara operasyonunun, Gazze'deki rehinelerin serbest kalmalarının engelleyeceğine ve Hizbullah ve İran'ın ABD'yi bölgesel bir savaşa çekmesine neden olacağından çekindiği belirtildi.

Bununla birlikte, Biden'ın Hamas sonrası Gazze'nin olası durumuna dair endişelerini İsrail'e aktardığı ve İsrail'in Gazze'yi işgalinin "büyük hata" olacağını açıkça dile getirdiği anımsatıldı.