NYT: 'Ukrayna Sovyetler'den kalma nükleer silahları tutmadığı için pişman'

Batı medyasında, Rusya-Ukrayna krizinde yangına körükle giden içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ABD medyasının savaşı kışkırtan yayınlarının sonuncuysa New York Times'ta (NYT) 'Ukrayna 30 yıl önce nükleer silahlarını teslim etti, şimdi pişmanlık içinde' başlığıyla çıktı.

Gazetenin "bilim köşesi"nde William J. Board imzasıyla 5 Şubat’ta yayınlanan yazıda, Sovyetler Birliği’nin yıkılışının ardından Ukrayna’nın nükleer silah başlıklarını teslim etmesi yanlış bir hareket olarak tanımlıyor. Yazıda Soğuk Savaş sırasında dünyanın en büyük üçüncü nükleer gücünün aslında Ukrayna olduğu hatırlatılırken, Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından Ukrayna’nın kendi topraklarında konuşlanmış yaklaşık beş bin nükleer silahın Moskova’ya devredildiği ifade ediliyor.

Yazara göre, cephaneliğin kaldırılması bir hata. Board yazısında, “Ancak tarih, nükleer silahlardan arınmanın, ülkenin [Ukrayna’nın] hükümeti ve ordusu arasındaki iç çatışmalar, hatalar ve anlaşmazlıklarla sarsıldığı sırada kaotik bir karışıklık olduğunu göstermekte. O sırada hem Ukraynalı hem de Amerikalı uzmanlar atomik silahsızlanmanın hikmetini sorguladılar. Bazıları, ölümcül silahların Rus saldırganlığını caydırmanın tek güvenilir yolu olduğunu savundu.” dedi.

Ukrayna, 1994 yılının sonunda Rusya, İngiltere ve ABD ile Budapeşte Memorandumu’nu imzalamış, kendisi egemenliğinin ve sınırlarının kabulüne saygı duyulmasını istemişti. Budapeşte Memorandumu’nun ardından nükleer silahlarını Moskova’ya teslim etmeye başlamış, son nükleer başlık da 1996’da teslim edilmişti.

NYT yazarının görüştüğü uzmanlara göreyse, Ukrayna tekrar nükleer silah geliştirebilecek teknolojik güçten yoksun.