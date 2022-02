Delilik devam ediyor: Amerikan medyasının çılgın savaş senaryoları, tahminleri

Batı medyasının Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı haberler artarak devam ediyor, basın üzerinden tansiyon yükseliyor. Bu sırada da "ismi açıklanmayan" ABD’li yetkililerin açıklamaları da krizi daha da derinleştiriyor. Bloomberg’in “yanlışlıkla” yayınladığını iddia ettiği “Canlı: Rusya Ukrayna’yı işgal etti” haberinin ardından diğer medya kuruluşlarının hazırladığı savaş projeksiyonları haberleri de artarak devam ediyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı Dimitri Polyanski, pazar günü ABD medyasının Moskova’nın birkaç güç içinde Ukrayna’yı işgal edebileceğini bildirdiği, Ukrayna’da 50 sivilin ölümüne yol açabileceği söylendiğine dönük haberleri eleştirdi.

Polyanski Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Delilik ve korkutma devam ediyor… ABD’nin bir hafta içinde Londra’yı ele geçireceğini ve 300 bin sivilin ölümüne neden olabileceğini söylesek? Bütün bunlar ifşa edemeyeceğimiz istihbarat kaynaklarımıza dayanıyor. Amerikalılar ve İngilizler için doğru hissettirdi mi? Ruslar ve Ukraynalılar için de yanlış.” diyerek son yapılan haberlere tepki gösterdi.

Sputnik’in haberine göre, açıklamalar Washington Post ve New York Times gazetelerinin ismi açıklanmayan ABD’li yetkililerin Ukrayna’nın Rusya tarafından olası bir “işgalinin” aynı zamanda 25 bin kadar Ukraynalı askerin ve en az 10 bin Rus askeri personelinin hayatına mal olacağını iddia ettikleri haberlerin ardından geldi. Fox News da, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in kongreyi Rus “istilası” gerçekleşirse Kiev’in 72 saatte düşeceğini söylediğini, isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak haberleştirmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Bloomberg haber ajansının Rus “işgali” ile ilgili yalan haberinin ve Batı’nın konuyla ilgili “saldırgan açıklamalarının” tehlikesine dikkat çekmişti.

Kaç kişinin öleceğini de söylüyorlar

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Dimitri Polyanski’nin tepkisini çeken haberlerden biri The Washington Post gazetesinin “ABD, Rusya’nın birkaç gün içinde Kiev’i ele geçirebileceğini tahmin ediyor” başlığını taşıyor. Gazete, Rus diplomatın, Rusya’nın Kiev’i birkaç gün için ele geçirebileceği ve 50 bin sivilin ölümüne veya yaralanmasına yol açabileceğini tahmin ettiği ABD değerlendirmesini reddettiğini belirtiyor. Haber, Polyanski’nin sosyal medyadan yayınladığı eleştiriden sonra güncellendi.

Gazete ayrıca başka bir haberinde 5 milyon insanın, “olası” Rus işgalinde bölgeden kaçacağını söylemişti. The New York Times’ın haberine göre ise, Biden yönetimi yetkilileri geniş çaplı bir Rus işgalinde 50 bin sivilin öldürüleceği ve Avrupa’da mülteci krizine yol açabileceğini söyledi. Belirtilen haberlerin tamamında uzun bölümler boyunca Rus güçlerinin miktarı, konuşlandıkları yerler, Batılı güçlerin son hamleleri hatırlatılıyor.

Video hazırlama suçlaması

ABD yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada Rusya’yı, Ukrayna’yı işgal etmek için bahane olarak sahte bir saldırı düzenleyip filme almayı planlamakla suçlamıştı. ABD medyasının amiral gemileri The New York Times ve The Washington Post da haberi manşetlerinde duyurmuşlardı.

Tüm savaş senaryoları çılgınca ele alınıyor

The Washington Post’un “Ukrayna’nın coğrafyası Rus işgalini nasıl etkileyebilir?”4 Şubat tarihli haberinde, Rusya’nın Ukrayna işgaline coğrafi ve iklim şartları üzerinden odaklanıyor. Yazarlara göre sıcaklık, iklim örtüsü ve hatta topraktaki radyoaktivite miktarı Rus birliklerinin “olası” saldırısının ne zaman ve nereden yapılacağını etkileyecek.

The Post’un görüştüğü uzmanlara göre, soğuk havalar Ukrayna çapında gerçekleşecek bir harekat için sert ve hızlı bir zemin sağlarken, şubat ayı sonraları ve mart ayı ortalarında sıcaklıkların yükselmesi, ağır askeri araçları için ideal olmayan koşullara yol açacakmış.

Yazarlar öncelikle Ukrayna’nın kuzeyinde bulunan Pinsk Bataklıkları’nı ele alıyor. Şubat ayı içerisinde donmuş olan zeminin daha elverişli bir yer olduğunu iddia ediyorlar. Bir uzmanın yorumu, “Bu bataklıklar SSCB ile varsayımsal bir savaşta Batılı güçler için potansiyel bir tehlike olarak işaretlenirken ‘kış mevsiminde dışında geçilemez’ diye kabul ediliyor. Rus birlikleri bataklık ve hudut bölgesi arazilerini idare etmede uzun zamandır oldukça usta olduğunu kanıtladı.” dedi. The Post yazarları, bataklıkların Dünya Savaşı’nda Nazilerin Barbarossa Operasyonu sırasında Alman kuvvetlerine meydan okuduğunu söylüyor.

Yazarlar ikincil olarak Belarus sınırına odaklanıyor. Yazarlara göre buradan yapılacak saldırı Çernobil bölgesinden geçse dahi Rus birliklerinin sadece 90 km güneydeki Kiev’e hızlıca erişmesine izin verebilir. Bu noktada ise Rusya’nın Belarus ile 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı tatbikatlar hatırlatıyorlar. Yazarlara göre Rus kuvvetlerinin Kiev’e doğrudan saldırıda bulunabileceği bu rotanın önündeki engel ise Çernobil.

Yazarların üçüncü ele aldığı bölge Dinyeper Nehri’nin doğusu. Donbass’taki güçlere de dikkat çekilirken Ukrayna’nın doğu sınırında bulunan Kharkiv şehrinin işgali için hiçbir engel olmamasının burasını birincil hedef haline getirdiği söyleniyor. Ukrayna’yı sembolik olarak doğu ve batı olarak ikiye ayıran Dinyeper Nehri’ne ulaşılması halinde ise Belarus veyahut Rusya’dan yapılacak saldırıları kolaylaştıracağı ifade ediliyor. The Post yazarları Dinyeper Hidroelektrik Santrali’nin Ukrayna tarafından Rusya’yı yavaşlatmak için yıkılabileceğini söylerken, arada Stalin karşıtı yorumlarını da ekliyorlar.

Yazarların son olarak incelediği coğrafi bölge Ukrayna’nın güneyi, yani Karadeniz havzası. Kırım’ın ilhakı sonucunda Ukrayna’nın bu bölgeye erişimi azalmış oldu. Diğer taraftan batılı kuvvetlerin periyodik olarak Karadeniz’e donanmalarını göndererek Rus gemilerini taciz etmeleri de savunuluyor. Karadeniz ve Azak Denizi’ni bölen Kerç Boğazı’nın da Rusya için başka bir erişim noktası olabileceği yazılırken, Rusya’nın boğazda yaklaşık 20 kilometrelik köprü inşa ettiği hatırlatılıyor.

Hikayeleştirince daha mantıklı görünüyor

Gene The Washington Post’ta yayınlanan Alex Hurton’ın yazısında, okuyucuyu etkilemek için güzel bir yöntem kullanılıyor. Haber hikayeleştirilince çok daha mantıklı gibi görünüyor. Ne de olsa çağlar geçer, hikayeler anlatılır, hikayeler mitlere dönüşür, mitler halkı kontrol etmek için kullanılır. Bir hikaye anlatıyor Hurton, birkaç kişinin gözünden, onların fotoğrafları ile. Arada Nazilerin Ukrayna’yı işgali hatırlatılıyor, o sırada Ukrayna’yı ve tüm Avrupa’yı kurtaran Sovyetler Birliği’nin günümüzdeki mirasçısı Rusya’nın “olası” işgalinin etkileri Nazilere benzetiliyor.

Hikayesinin sonlarına doğru ise 68 yaşındaki Nicholai Lebedev’e bakıyoruz. Lebedev, işlerin daha iyi olması ve kamu hizmetlerinin ulaşılabilir olduğunu söylediği Sovyetler Birliği’ne dönmeye can attığını ifade ediyor. Lebedev, “Kimse bize saldırmayacak. Onlar benim kardeşlerim. Biz aynı milletiz.” diye de belirtiyor.

Hurton’ın yazısındaki tanıklardan sadece Lebedev’in olumlu yorumunu duyuyoruz. Zaten Hurton yazısının sonunu, “Ya son günse?” diye eğlenen Rochina’nın sözleriyle yazısını noktalıyor.