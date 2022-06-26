NYT: NATO ve CIA Ukrayna'da gizli operasyonlar düzenliyor

Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini kesmek için Batı ülkeleri ve istihbarat teşkilatlarının Ukrayna'da özel operasyonlar düzenlediği ortaya çıktı.

Batı ülkeleri askerlerinin ve ajanlarının Ukrayna'ya istihbarat ve silah tedariki için gizli operasyonlar yürüttükleri, ayrıca Ukrayna ordusuna özel eğitimler verdikleri belirtildi.

New York Times'ın haberine göre, eğitimlerin çoğu Ukrayna'nın dışında Almanya, Fransa ve İngiltere'deki üslerde gerçekleşti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceğini beyan etmesine rağmen, uzun süredir ABD Kiev'de gizli operasyonlar düzenliyor. NYT'nin haberine göre, Ukrayna istihbaratının hareketlerini CIA ajanları belirliyor.

Aynı zamanda, İngiltere, Fransa, Kanada ve Litvanya da dahil olmak üzere diğer NATO ülkelerinden birkaç düzine birliğin de Ukrayna içinde çalıştığı belirtildi. ABD Rusya'nın Ukrayna operasyonu başlamadan, kendi askeri eğitmenlerini geri çekmişti. ABD'nin boşluğunu ise diğer ülkelerden gelen askerler doldurdu.

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna operasyonunun başlamasından kısa bir süre sonra, Ukraynalı askerleri eğitmekte olan ABD'nin '10. Özel Kuvvetler Birliği' faaliyetlerini Almanya'ya taşıdı. Almanya'da kurulan hücre yapılanmasının 20 ülkede daha devam ettiği aktarıldı.

'Silah konvoylarının ilerleyişini yönlendiriyorlar'

Afganistan'daki deneyimlere dayanarak, buradaki ABD yapılanmasının bir benzerinin Ukrayna için oluşturulduğu belirtildi. Haberde NATO ve ABD ajanlarının Ukrayna'da ön saflarda savaşmadığı, bunun yerine istihbarat bilgileriyle Ukrayna'yı yönlendirdiği söylendi. Ayrıca ajanlar, Batı'nın gönderdiği silahların bulunduğu konvoyları Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini yönetiyor.

Pentagon yetkilileri, 2015'ten bu yana Amerikan Özel Kuvvetleri ve Ulusal Muhafız eğitmenlerinin, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınlarındaki Yavoriv Savaş Eğitim Merkezi'nde 27 binden fazla Ukraynalı askeri eğitim verdiğini açıklamıştı. NYT'nin haberine göre, yaklaşık bir düzine ülkeden askeri danışman da son birkaç yılda Ukrayna'da binlerce Ukraynalı askeri personele eğitim verdi.