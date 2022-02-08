NYT: Köle düzeyinde çalışan doktorlar Türkiye'yi terk ediyor

ABD'li New York Times (NYT) gazetesinde, yurtdışına yerleşen Türk sağlıkçıların sayısının artmasına ilişkin bir haber yayınlandı.

Gazeteye konuşan doktorlar, ülkedeki aşırı iş yükünden, gelirin azalmasından, hastaların fiziksel saldırılarından ve AKP iktidarı döneminde mesleğin saygınlığının yitirmesinden şikayetçi oldu.

Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre geçtiğimiz yıl 1400'den fazla, geçtiğimiz 10 yıldaysa 4 binden fazla doktorun yurt dışına gittiğine dikkat çekilen haberde, sağlıkçıların yurt dışına başvurularında artışın devam ettiği kaydedildi.

'Türk doktorlar köle düzeyinde çalışıyor'

İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli olan kamu sağlığı profesörü Bülent Kılıç, gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu uzun zamandır biriken meselelerin bir sonucu. Son 20 yılda reform adına ciddi değişimler yaşandı. Benim düşünceme göre, pandemideki ağır iş yükü bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı.

Mezun olduktan 2 yıl sonra Almanya'ya giden 26 yaşındaki doktor Furkan Çağrı Koral'sa "3 yıl önce maaşımın adil olduğunu söyleyebilirdim, ancak şimdi değil. Türkiye'deki doktorlar, aşırı iş yükü altında ve aldıkları risk göz önünde bulundurulduğunda köle düzeyinde çalışıyor" dedi.

'Özelleştirme büyük sorunlar yarattı'

Gazeteye konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık sistemini özelleştirme politikalarının ve performansa dayalı ödeme sisteminin bugünkü sorunları yarattığına dikkat çekti.

Fincancı, sağlık yönetiminde cinsiyet ayrımcılığı, kayırmacılık ve yandaşçılık gibi unsurların olmasının ve pratisyen hekimlere dönük davaların artmasının doktorların umudunu tükettiğini ifade etti.

'Ülke son dört yılda çok değişti'

Daha önce İstanbul'da bir devlet hastanesinde çalışan 29 yaşındaki doktor Doğan Can Çelik'se, hükümetin sağlık sistemindeki sorunlara dönük yeterli tedbirler almadığına dikkat çekerek 6 ay içinde İngiltere'ye taşınacağını belirtti. "Ülkemi, özellikle İstanbul'u çok seviyorum ancak burası son dört yılda gerçekten çok değişti" diyen Çelik, ülkeden ayrılma sebebinin uzun çalışma saatleri ve düşük ücret olduğunu belirtti.