NYT: İsrail'in artan casusluk faaliyetleri İran istihbaratını vurdu

New York Times gazetesi, İsrail'in İran içinde casusluk faaliyetlerini artırmasının İran istihbaratını sert bir biçimde vurduğunu, bunun bedelini İran'ın üst düzey istihbarat ve güvenlik yetkililerinin görevden alınarak ödediğini ileri sürdü.

Gazete 2009 yılından beri görevde olan İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib'in geçen hafta aniden görevden alınmasının İsrail'in İran'da artan casusluk faaliyetleri ve Türkiye'de İranlılara düzenlenen operasyonla ilgili olduğunu yazdı.

New York Times'a konuşan bir kaynak Taib'in bir yıl daha görevde kalmak istediğini ancak Türkiye'de İsraillilere yönelik eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bazı İranlılara yönelik operasyonun "bardağı taşıran son damla" olduğunu ileri sürdü. Taib görevden alınarak yerine Muhammed Kazemi atandı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Taib'in görevden alınması, İran'da son dönemde Devrim Muhafızları'yla bağlantılı bazı asker ve araştırmacıların art arda şüpheli ölümlerinin ardından geldi.

New York Times, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Ali Nasıri'nin de İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla "gizlice" tutuklandığını ileri sürdüğü haberinde ayrıca İran Savunma Bakanlığı'nın füze geliştirme bölümünden çok sayıda kişinin de gizli askeri bilgileri İsrail'e sızdırdıkları için tutuklandıklarını kaydetti.



