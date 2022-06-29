İsraillilere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 4 İranlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Beylikdüzü'de düzenlediği operasyonlarda, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla İran uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 2 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken beş İranlıbugün adliyeye sevk edildi.
4 İranlı tutuklandı
Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İsrail tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul'da bulunan İsraillilerin saldırıya uğrayabilecekleri iddia edilmişti. (ANKA)