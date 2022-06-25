İsrail basını: Türkiye ve İsrail istihbaratları İstanbul'da 3 saldırıyı önledi

İsrail basınında çıkan haberlere göre Türkiye'de İsrail vatandaşlarına dönük üç saldırı girişimi engellendi. Jarusalem Post'a göre saldırılardan birisi İsrail'in eski büyükelçisi ve eşi de dahil olmak üzere İstanbul'daki diplomatları hedef alacaktı.

İsrail menşeli yayın organı İran istihbaratının "İsraillileri tuzağa düşürmek için öğrencileri, işadamlarını ve turistleri taklit ettiğini" öne sürdü, ancak Türkiye istihbaratı tarafından engellendiklerini söyledi. Jarusalem Post ayrıca Mossad'ın hedeflenen İsraillileri bulduğunu ve onları özel uçaklarla İsrail'e uçurduğunu söyledi.

Öte yandan Times of Israel'e konuşan bir Mossad yetkilisi, Cuma günü, Mossad ve Türkiye istihbaratının son günlerde İstanbul'da İsrailli sivilleri hedef alan "üç İran saldırısını engellemeyi başardığını" söyledi.

Perşembe günü İstanbul'da saldırı planlayan İran ajanları oldukları öne sürülen 10 gözaltına alınmıştı.