İsrail Batı Şeria'da 16 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerince Cumartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında gözaltına alınırken silahla vurularak ağır yaralanan ve bilinmeyen bir yere götürülen 16 yaşındaki Muhammed Hammad yaşamını yitirdi.
Maan Haber Ajansı ölüm haberini "16 yaşındaki Muhammed Hamad gözaltına alındıktan ve işgal güçlerinin ateş açmasıyla ağır yaralandıktan sonra şehit oldu" sözleriyle duyurdu.
İsrail askerleri gece saatlerinde Ramallah'ın doğusundaki Silwad kasabasına baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin üzerine ateş açmıştı.