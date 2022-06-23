İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'saldırı' açıklaması: Türk istihbarat mensuplarına teşekkür ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkileri büyükelçi seviyesine çıkaracaklarını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "İsrail ile diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" ifadelerini kullandı.

İsraillilere yönelik terör tehdidine de değinen Mevlüt Çavuşoğlu "Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" dedi. Bununla birlikte Bakan Çavuşoğlu, Filistin meselesi konusunda Türkiye'nin ikili devlet çözümü önerisinin geçerli olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan sonra söz alan Bakan Lapid ise, "Güzel İstanbul'a memleketinizin güzel kumsallarına hayranım. Umarım önümüzdeki günlerde İsrailliler buralara geri dönecektir. Türkiye vatandaşları da Kudüs'ü yakında İstanbul'dan direk uçuşla ziyaret edebilecekler. İsrail vatandaşlarına saldırıların önlenmesi adına hem Türk istihbarat mensuplarına, polis teşkilatına teşekkür ediyoruz. İran terör saldırısı girişimlerinin arkasındadır. Türk istihbaratı İran'ın komplosunu ortaya çıkardı." diye konuştu.