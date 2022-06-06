NYT: Eski CIA direktörü tutsakların işkencesini canlı izliyordu

New York Times'ın haberine göre, eski CIA Direktörü Gina Haspel, 2002 yılında Tayland'daki bir tutsağın işkencesini canlı izledi. Gazete, işkencede yer alan bir psikoloğun ifadesine atıfta bulunarak, Haspel'in 2002 sonlarında Tayland'daki CIA üssünün şefiyken, USS Cole bombalama zanlısı Abdurrahim el-Naşiri'ye dönük işkence oturumlarını şahsen gözlemlediğini yazdı.

Söz konusu psikolog, Doktor James Mitchell, el-Naşiri'nin işkence seansları sırasında bir sedyeye bağlandığını kaydetti.

Yoğun işkencelere uğrayan el-Naşiri, 2000 yılında 17 Amerikalı denizciyi öldüren ABD Donanması destroyeri USS Cole'un bombalanmasını düzenlemekle suçlanmışti. Öte yandan el-Naşiri aleyhindeki ceza davasındaki askeri yargıç, CIA işkencenin video kasetleri imha ettiği için Mitchell'in ifadesini kabul etti. CIA Direktörü Gina Haspel daha önce, çoğu CIA'in 11 Eylül sonrası işkence programında hedef alındığı bilinen Ebu Zübeyde'nin bulunduğu 92 işkence kasetini yok etmedeki rolünü kabul etmişti.

2002'de CIA operasyon şefi Jose Rodriguez Jr'ın yanında çalışan Haspel, Nisan 2018'den Ocak 2021'e kadar o zamanki ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidarında CIA direktörü olarak çalışmaya devam etti.

New York Times'a göre, işkence programına ilişkin bir Senato soruşturması, işkencecilerin doğrudan soruları yanıtladığı için bu tür teknikleri el-Naşiri üzerinde kullanmayı bırakmak istediklerini, ancak üst düzey yetkililer tarafından işkenceye devam etmeleri talimatını geldiği sonucuna vardi. El-Naşiri'nin daha sonra başka bir CIA üssünde işkence gördüğü bildirildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2014 yılında, CIA'in ülkedeki gizli bir tesiste al-Naşiri ve bir kişiye daha işkence yapması nedeniyle Polonya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine karar verdi.