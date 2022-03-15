CIA'nin işkence eğitiminde bir tutukluyu 'model' olarak kullandığı ortaya çıktı

CIA'nin Afganistan'da tutuklu birini "işkence eğitimi için model" olarak kullandığı ortaya çıktı.

İşkencecilere eğitim sırasında "model" olarak kullanılan kişide beyin hasarı meydana geldiği kaydedildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin yayınladığı 2008 tarihli CIA raporuna göre, işkencecilere "duvara vurma" adı verilen işkence tekniği öğretildiği sırada teknik, 44 yaşındaki Ammar el Baluçi üzerinde denendi.

Belgeye göre, eğitim sırasında Baluçi, yaklaşık 2 saat boyunca duvara vuruldu. Eğitim alanlardan birinin belgede yer alan iddiasına göre, tüm işkenceciler, eğitimden geçer not almak için Baluçi üzerinde söz konusu "tekniği" sırayla denedi.

CIA tarafından 2003 yılında tutuklanan ve 2006'da Guantanamo Kampı'na gönderilen Baluçi'nin tutukluluk sürecinde beyin hasarı aldığı belirtildi. Baluçi'nin 11 Eylül 2001 saldırılarında rol aldığı ve Usame Bin Ladin için kuryelik yaptığı iddiasıyla tutuklandığı aktarıldı. Baluçi, şu anda hâlâ Guantanamo Kampı'nda bulunuyor.