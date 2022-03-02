Clinton şaşırtmıyor: Ukrayna için Afganistan modelini önerdi

Afganistan'a Sovyetler Birliği'nin gönderdiği destek kuvvetlerine karşı cihatçıları silahlandıran, eğiten ve yöneten, buradan El Kaide'yi yaratan ABD, benzer bir modeli şimdi de Ukrayna için öneriyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, "Bence insanların şu anda aradığı model bu ve eğer yeterli silahlandırma yapılabilirse. . . Bu, Rusya'yı yıldırmaya devam edebilir" derken, "Hem Ukrayna hükümet güçlerine hem de gönüllü savaşçılara silah sağlanması, silah sevkiyatlarının komşu ülkelerin sınırlarından Ukrayna'ya geçebilmesi gerektiğini" söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Clinton, gülümseyerek "Bilindiği gibi başka istenmeyen sonuçlara da yol açtı" diye ekledi.

Clinton'ın istenmeyen sonuçlar dediği yarattıkları El Kaide ve diğer cihatçı güçlerin bölgedeki katliamları değil, 11 Eylül'de ABD'yi hedef alan saldırıları oldu.

Öte yandan ABD, 2014'ten bu yana Ukrayna'da neo-nazi güçlerine verdiği açık destekle biliniyor.