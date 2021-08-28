NYT: ABD, Afganistan'daki son CIA askeri karakolunu havaya uçurdu

New York Times'ın (NYT) Cumartesi günü ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD güçleri CIA'in Afganistan'daki son karakolu olan "Kartal Üssü"nü Kabil havaalanı yakınında kontrollü bir şekilde patlattı.

Medya, planlanan patlamanın Taliban'ın üste bırakılan ekipmanı ve verileri kullanmasına izin vermemek için yapıldığını ve Kabil'deki havaalanı çevresindeki saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Afganistan'daki gelişmelere yönelik bir sonraki adımın atılabileceğini belirlemek için Cuma günü "uluslararası ortaklarla ilişki kuracaklarını" beyan etti.

ABD medyası Washington'un ortaklarıyla birlikte Taliban'ı Orta Asya ülkesinde meşru hükümet olarak tanıma olasılığını düşündüğünü söyledi.