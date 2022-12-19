Nusret'in Messi'ye hareketleri gündem oldu: İşte o anlar...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

İşçilerini aşağılamasıyla daha önce gündem olan, lüks yaşamı zaman zaman basına yansıyan ve Nusr-Et markasıyla ünlenen Nusret Gökçe, dünya kupası töreni sırasında Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi'nin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştı.

Bee Haber'in paylaştığı videoya göre, Messi'nin Nusret'e karşı olan tavırları sosyal medyada gündem oldu.