Nusret F1 pilotlarının 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

Formula 1'in pilotları, bu yıl F1 kariyerine veda etmeye hazırlanan 35 yaşındaki Alman pilot Sebastian Vettel için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 'Nusr-et' restoranında verilen yemekte bir araya geldi.

20 Formula 1 pilotunu restoranında ağırlayan Nusret Gökçe, pilotlara gelen adisyonu sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı.

Nusret Gökçe, Abu Dhabi'daki restoranında ödenen 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaşarak "Kalite asla pahalı değildir" notunu ekledi. Nusret'in paylaştığı hesapta 615.000 Dinar, Türk parasıyla 3.1 Milyon TL yapıyor.

Paylaşım çok sayıda yorum alırken, kullanıcıların da tepkisini çekti.