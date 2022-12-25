Nusret'e bir yasak daha

2022 Dünya Kupası Finali'nde Arjantin'in Fransa'yı yenmesinin ardından kutlamalarda sahaya girerek kupayı kaldıran Nusret Gökçe'nin, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak Rolling Loud müzik festivaline katılması yasaklandı.

Messi ile görüntüleri gündem olan Nusret Gökçe'ye bir yasak daha geldi. Gökçe, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak Rolling Loud müzik festivaline de katılamayacak. Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Biz de Salt Bae'in Mart'taki Rolling Loud LA 2023'e katılmasını yasakladık" paylaşımı yapıldı.

Nusret geçen günlerde ABD'de süren futbol turnuvası U.S. Open Cup'ın finalinden de men edildi.