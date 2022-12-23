FIFA'dan 'Nusret' soruşturması

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasap ve işletmeci Nusret Gökçe'nin de aralarında olduğu bazı kişilerin Katar’daki Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesiyle ilgili inceleme başlattı. Nusret Gökçe, Fransa’yı yenmelerinin ardından sahaya girerek, Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirmiş, madalyayı ısırmış ve kupayla fotoğraf çektirmişti. FIFA kurallarına göre dünya kupasına FIFA yetkilileri, kazanan takımın ekibi ve devlet başkanlarının olduğu seçili kişiler dokunabiliyor.

Bir FIFA sözcüsü BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "FIFA, 18 Aralık'ta Lusail Stadyumu'ndaki kapanış töreninin ardından bazı kişilerin sahaya nasıl usule aykırı bir şekilde erişim sağladığını tespit etmeye çalışıyor. Daha sonra, uygun şekilde işlem yapılacak" dedi. U.S. Open Cup'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden men edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.