Nusret U.S. Open Cup Finali'nden men edildi

Tuz dökme hareketi ile 'Salt Bae' takma adıyla ünlenen Nusret Gökçe, Dünya Kupası'nda yaptığı hareketleri takiben U.S. Open Cup Final karşılaşmasına girişi yasaklandı.

Katar'da milyon dolara yaklaşan bir reklam etkinliğine imza atan Nusret, sahaya girmişti. Sahaya girebilmek için FIFA Başkanı'yla yakın ilişkisini kullandığı, hatta rüşvet verdiği öne sürülen Nusret, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren U.S. Open Cup'tan men edildi.

U.S. Open Cup, Twitter hesabından Nusret ile ilgili yaptığı açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden an itibariyle men edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final — U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022

U.S. Open Cup, ABD'de tek maçlı eliminasyon sistemli futbol organizasyonu olmasının yanı sıra ülkenin en eski futbol turnuvası olması özelliğine sahip.