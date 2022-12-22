Nusret U.S. Open Cup Finali'nden men edildi

Nusret Gökçe, ABD'nin devam eden en eski futbol turnuvasının finalinden men edildi.

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Tuz dökme hareketi ile 'Salt Bae' takma adıyla ünlenen Nusret Gökçe, Dünya Kupası'nda yaptığı hareketleri takiben U.S. Open Cup Final karşılaşmasına girişi yasaklandı.

Katar'da milyon dolara yaklaşan bir reklam etkinliğine imza atan Nusret, sahaya girmişti. Sahaya girebilmek için FIFA Başkanı'yla yakın ilişkisini kullandığı, hatta rüşvet verdiği öne sürülen Nusret, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren U.S. Open Cup'tan men edildi.

U.S. Open Cup, Twitter hesabından Nusret ile ilgili yaptığı açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden an itibariyle men edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

U.S. Open Cup, ABD'de tek maçlı eliminasyon sistemli futbol organizasyonu olmasının yanı sıra ülkenin en eski futbol turnuvası olması özelliğine sahip.

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