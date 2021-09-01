Nusret Çetinel yaşamını yitirdi

Tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Oyuncular Sendikas, "Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" paylaşımını yaptı.

Nusret Çetinel kimdir?

Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu Çetinel, konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapmıştı. Nusret Çetinel ayrıca Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Hikmet karakterine hayat vermişti.