Nuriye Gülmen'e 10 yıl hapis cezası

KHK ile ihraç edilmesi sonrası Yüksel'de direnişe geçen, tahliyesi sonrası Ağustos 2020'de yeniden tutuklanan Nuriye Gülmen hakkında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yapılan yargılamada karar verildi.

Halkın Hukuk Bürosu, "Müvekkilimiz Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'a 10 yıl hapis cezası verildi ve tutuk hallerinin devamına karar verildi" paylaşımında bulundu.

Gülmen davadaki savunmasında, "Biz sadece işimizden atılmadık; ismimiz çarşaf çarşaf yayınlandı, hedef gösterildik. OHAL'le birlikte Türkiye halkları teslim alınmak istendi. Dünyada 'terör' suçlarından tutuklu olanların sayısı bakımından dünyada ilk üçteyiz. Fakat hala 'terör' operasyonları yapılıyor, nerdeyse her hafta yüzlerce insan gözaltına alınıyor. Asıl insanlık onurumuza saldıranların yaptığı şey terördür" dedi.