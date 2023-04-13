Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde yarışacak

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ bu yıl 16-27 Mayıs’ta düzenlenecek olan 76'ncı Cannes Film Festivali’nin ana yarışma seçkisinde yer alacak.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin yer aldığı son filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ dünya prömiyerini de Cannes’da yapacak. Ayrıca film, festivalin ana yarışmasında da yarışacak. Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu kaleme aldı.

Ana yarışmada; Ken Loach, Wes Anderson, Wim Wenders, Aki Kaurismaki, Hirokazu Kore-eda gibi usta yönetmenlerin filmleri de yer alıyor.

Cannes Film Festivali’nin Ana Yarışmasında yarışacak filmlerin tamamı ise şöyle:

Club Zero (Yönetmen - Jessica Hausner)

The Zone of Interest (Yönetmen - Jonathan Glazer)

Fallen Leaves (Yönetmen - Aki Kaurismaki)

Four Daughters (Yönetmen - Kaouther Ben Hania)

Asteroid City (Yönetmen - Wes Anderson)

Anatomie d’Une Chute (Yönetmen - Justine Triet)

Monster (Yönetmen - Hirokazu Kore-eda)

The Sun of the Future (Yönetmen - Nanni Moretti)

La Chimera (Yönetmen - Alice Rohrwacher)

Kuru Otlar Üstüne (Yönetmen - Nuri Bilge Ceylan)

L’Ete Dernier (Yönetmen - Catherine Breillat)

The Passion of Dodin Bouffant (Yönetmen - Tran Anh Hung)

Rapito (Yönetmen - Marco Bellocchio)

May/December (Yönetmen - Todd Haynes)

Firebrand (Yönetmen - Karim Ainouz)

The Old Oak (Yönetmen - Ken Loach)

Banel et Adama (Yönetmen -Ramata-Toulaye Sy)

Perfect Days (Yönetmen - Wim Wenders)

Jeunesse (Yönetmen - Wang Bing)

Nuri Bilge Ceylan, 2014 yılında ‘Kış Uykusu’ filmiyle ‘Altın Palmiye’ ödülünü almış, Bir Zamanlar Anadolu’da filmiyle ‘Jüri Büyük Ödülü’, Üç Maymun filmiyle ise ‘En İyi Yönetmen’ ödülüne layık görülmüştü. (ANKA)