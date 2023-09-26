Nuri Bilge Ceylan'dan Turizm Bakanı'na ziyaret: Sansürleri de konuştular mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Nuri Bilge Ceylan buluştu. Yayımlanan basın bültenine göre Ersoy ve Ceylan görüşmede, sinema sektörünün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Bakanlık tarafından 2020 yılında Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" isimli yeni projesine 2 milyon lira verilmişti.

'Güzel ve yalnız ülkeniz'deki sansürleri de konuştunuz mu?

Kültür ve Turizm Bakanı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü, Emin Alper’in ödüllü filmi Kurak Günler’e verdiği desteği faiziyle birlikte geri istemişti. Filmin yönetmeni Emin Alper, "Kurak Günler sayesinde ilk kez uzun metraj bir film için 'parayı geri isteme' örtük tehdidi hayata geçirildi. Dolaylı bir sansür mekanizması işletilerek paramız geri isteniyor şu an. Bütün yönetmenleri şu an tedirgin eden bir sürece imza atmış oldu maalesef bakanlık" açıklaması yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerdeyse Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı. Bunun üzerine jüri üyelerinin hepsi görev bıraktı. Festival kaynakları, filmi seçkiden çıkarma kararının ardında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatının olduğunu öne sürdü. Yine aynı kaynaklar bakanlığın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşarak, belgesel filmin seçkiden çıkarılmaması halinde finansal desteğini çekeceğini aktardığını iddia etti.

Öte yandan sadece sinema ve belgesel alanında değil, Bakanlığın eli festival yasaklarında da bolca hissedildi. Art arda pek çok konser yasaklandı, festivaller iptal edildi. Fakat Turizmci Bakan Ersoy "Devletin festival yasaklamak gibi bir politikası yok" diyerek konuyu kendi nezdinde kapatmıştı.