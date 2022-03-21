Nureddin Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Timlerle üzerlerine gideceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP’nin Şanlıurfa İl Danışma Meclisi’nde konuştu.

"Enflasyon ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz ve kur sarmalından çıkardık" diyen Nebati, "Petrol, emtia fiyatları yükseliyor. Dünya bir enflasyon kıskacında. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz. Salgının üstesinden geldiğimiz gibi savaşın üstesinden de geleceğiz. Eğer fırsatçılık yapıp, yüksek kâr elde etmek isteyenler olursa enflasyon timleriyle üzerlerine gideceğiz" ifadesini kullandı.