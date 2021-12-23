Nureddin Nebati'den Berat Albayrak'ın evine 4 saatlik ziyaret: 'Dolar çakılmadan bir gece önce...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz yıl görevden "affını" isteyerek ortalıktan kaybolmuştu. 1 senelik süre içinde sayılı görüntülenen Albayrak, bu görüntülerin birinde şu anki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile sohbet ediyordu.

İkili arasındaki yakın ilişkinin kamuoyuna yansıması bu fotoğrafla oldu. Bugün ise ikiliyle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Nureddin Nebati'nin dolar çakılmadan bir gece önce Berat Albayrak'ı evinde ziyaret ettiğini yazdı. Dolar pazartesi günü çok sert bir düşüş yaşamıştı.

Kış bahçesinde 4 saat

Ataklı "Eski Maliye Bakanı damat Berat Albayrak’ın oturduğu sitenin kapıları açılıyor, içeri yoğun koruma araçları eşliğinde siyah bir araç giriyor." diye başladığı yazısını "İçindeki kişi yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati. Yeni bakan, doğru eski bakanın evine gidiyor, evin yanındaki kış bahçesine geçiyorlar ve tam 4 saat burada kalıyorlar." diye sürdürdü.

Ertesi gün Ankara'ya döndü

Ataklı'nın iddiasına göre içeri yiyecek-içecek servisi yapanlar dışında hiç kimse alınmazken, Nebati 4 saatlik ziyareti bitirdikten sonra ertesi gün sabah uçağı ile Ankara’ya döndü. "Doların çakılmasından bir gün önce “Damat Berat Albayrak’ın adamı” denilen Maliye Bakanı, böyle bir ziyaret yapıyor." diyen Ataklı "Şimdi gel de o gece sıradan vatandaşların bir milyar dolar bozdurmaları sonunda, doların çakıldığına inan." diyerek düşüncelerini dile getirdi.