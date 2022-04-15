Nureddin Nebati: Yüksek kurun üstesinden geldik, enflasyonun da geleceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Samsun İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda konuştu.

"Kur stabil hale geldi, kontrolümüz altında. Sorun ne? Enflasyon" diyen Nebati, "2018'den beri döviz kurunun oynak olması enflasyonun artmasına sebep oldu. Enflasyonun da üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı.

Patronlara seslenen Nebati "Türk Lirası'na güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. Finansman alanını düzenlemiş olalım, TL'yi daha kuvvetli bir şekilde kullanılabilir hale getirelim. Yatırım amaçlı kredi verilecek. Kalkınma bankası üzerinden olacak. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz" ifadesini kullandı.