ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Böyle bir adım Galileo'yu bile mezarında ters döndürür

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) enflasyon oranlarını paylaşması, AKP iktidarı döneminde güvenirliği gittikçe zedelenen TÜİK'i iyice tartışılır hale getirdi. İki kurumun açıkladığı son enflasyon oranlarında yüzde yüze yakın bir fark olması iktidarı bu konuda adım atmaya itmiş gibi görünüyor. TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 54,4 iken ENAG bu oranı yüzde 123,8 olarak açıklamıştı.

AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, kullanılacak metodolojiyi TÜİK’e onaylatmadan resmi istatistiklere alternatif olacak şekilde istatistik üreterek bunları yayımlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Konuyla ilgili görüşlerini almak için ulaştığımız ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy soL'a yaptığı açıklamada bu adımın aslında doğrudan ENAG'a yönelik olduğunu düşündüğünü söyleyerek "Fakat biz Anayasa'ya bakıyoruz. 27. madde bize istatistik yayınlama yetkisi veriyor" dedi.

Anayasanın 27. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir."

Bu maddeye dayanan TÜİK kanununda ise metodolojiyi açıklamak kaydıyla istatistiksel verilerin serbestçe derlenebileceği ve açıklanabileceğini söylüyor:

TÜİK kanunu

Ulusoy "Daha önce metodolojiyi açıklamadan istatistik yayınlayanlara günlük 20 lira para cezası veriliyordu. Şimdi bu 20 lirayı 3 yıl hapis cezasına çevirmek istiyorlar" dedi.

Tasarıda sadece enflasyon verileri olmadığını, çevre, demografi, fiyat, işgücü, tarım gibi alanların da istatistiklerine aynı kuralın getirilmeye çalışıldığını belirten Ulusoy "Yani diyorlar ki bilgi tekeli biziz ve onu istediğimiz gibi sunarız. Bu kabul edilemez. Bu çağda böyle bir adım Galileo'yu bile mezarında ters döndürür. Açıkçası ben bu saatten sonra böyle bir değişikliği Meclis'e getirebileceklerini düşünmüyorum" dedi.

Böyle bir işe niyetlenenlerin en büyük zararı TÜİK'e verdiğini söyleyen Ulusoy, eğer bu yönde bir adım atılırsa bunu yapanların büyük bir sorumluluk altına gireceklerini söyledi.

Ulusoy böyle bir adımın atılması halinde ENAG olarak yine enflasyon verilerini açıklamaya devam edip etmeyeceklerini sormamız üzerine "Edeceğiz, biz Anayasa'ya bakıyoruz. Anayasa TÜİK kanunun üstündedir. Onunla çelişebilecek bir kanun zaten sorunludur, uygulanmaz" dedi.

Ulusoy bu tür haberlerin söylenti olarak konuşulmaya başlanmasının bile ekonomiye yıkıcı etkilerinin olduğunu söyleyerek "En ufak olumsuz haberin bile Türkiye maliyetinin milyarlarca dolar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tür bir adımın finansal piyasalarda mutlaka ciddi olumsuz sonuçları olacaktır." dedi.