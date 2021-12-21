Nureddin Nebati canlı yayında: 'Şimdi normale döndük'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türk Lirası mevduatına ilişkin yeni düzenlemeyi açıklamış, düzenlemenin ardından dolar kuru düşüşe geçmişti.

Bugün ise Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT canlı yayınında "Kur Korumalı TL Mevduat" düzenlemesini ve kabinede verilen yeni ekonomik kararlara ilişkin konuştu.

'Şimdi normale döndük'

"Hem bir model öne sürüyoruz, hem dün Cumhurbaşkanımız bir manifesto yayımladı'' diyen Nebati, ''Bu değişim bir normalleşme. Son birkaç aydır kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve yapılan yorumlar normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük" ifadelerini kullandı.

Nebati "Sıcak parayı sevmiyoruz, istemiyoruz çünkü ne zaman geleceği belli ancak nasıl gideceği belli olmayan bir kaynak" dedi.

"Sosyal medya üzerinden muhalefet partilerin ortaya koyduğu karamsarlığın karşılığı olduğunu biliyoruz" diyen Nebati "Biz aldığımız tedbirlerle, yıllar önce çıkardığımız yasayla bireylerin döviz üzerinden borçlanmasını önledik" açıklamasında bulundu.

"Bir başkası diyor ki Türkiye olağanüstü hala gidiyor. Biri başka şey söylüyor. Bunlar ile ilgili de işlem yapılacak. Bu Türk lirasına yapılmış hain bir saldırıdır. Bu tür ihanetlere asla izin vermeyeceğiz" diyen Nebati "Çok dinamik, çok iştahlı bir ekonomimiz var, durduramıyorlar bizi" dedi.