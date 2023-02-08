'Nurdağı'nda her yer yıkılmış durumda, çoğu binada hiçbir çalışma yok'

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 04.17'de 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti. Binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Depremin vurduğu yerlerden Gaziantep'e giden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gaziantep merkez ve Nurdağı ilçesinde yaşananları paylaştı.

Özellikle Nurdağı ilçesinde durumun çok vahim olduğuna ve arama kurtarma ekiplerinin yetersizliğine dikkat çeken Aslanoğlu, sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı:

"Yaşanan deprem felaketinde kurtarma çalışmaları için kritik saatler. Az sayıda da olsa ekipler canla başla çalışıyor. Enkaz başında bir canın daha kurtarılması için umutla, dualarla bekliyoruz. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde her yer yıkılmış durumda, sağlam kalmış çok az bina var. Bazı binalarda kurtarma çalışması olsa da çoğu binada hiçbir çalışma yok! JAK ekipleri dinleme yapıyor. Sessizlik içinde, yıkıntı içinden gelebilecek bir ses bekleniyor."