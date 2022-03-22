Nuray Demir'i öldüren eski nişanlısı: Zayıf olduğu için bana direnemedi

Antalya’da 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni Birol K.’nin cinsel istismarına maruz kalan 17 yaşındaki Nuray Demir, Birol K.’den şikayetçi olmuştu. Demir'in cinsel istismara uğradığına dair bulgular olduğu ortaya çıkmıştı.

Evinde gözaltına alınan Birol K. sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yargılama süreci devam ederken Nuray Demir’e ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki otelin odasına 19 Mart’ta saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir’in hareketsiz halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in boynunda kızarıklıklar olduğunu tespit eden ekipler, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Demir’in cansız bedenindeki incelemede yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu belirtildi.

'Eski nişanlısı barışmak isteyerek tehdit etmiş'

DHA'nın haberine göre, olayın ardından Nuray Demir’in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını belirterek, “Daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş, Nuray’ı arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nuray’ı sinema salonu önünden götürmeye çalışmış. Arkadaşı da bu duruma şahit. ‘Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın ya da seni öldürürüm’ diye Nuray’ı tehdit etmiş. Nuray’ı zorla otele götürüyor. Daha sonra Nuray’ın cansız bedenine ulaşılıyor” dedi.

Nuray’ın, Taner Bektaş’tan ayrıldığını söyleyen Çevik, “Nişanlısı aşırı kıskanç bir insandı. Nuray nişanı atmıştı. Taner Bektaş, buraya gelerek barışmak istemiş. Nuray bunu istemedi” diye konuştu.

Taner Bektaş tutuklandı

Olay sonrası kaçtığı belirlenen Taner Bektaş Yalova’da yakalanıp gözaltına alınmıştı. Antalya’ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Taner Bektaş’ın polise verdiği ifadede Demir'in boğazını sıktığını söyleyerek, "Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova’ya gittim. Anlık gelişen bir olaydı" dedi.