Cinsel istismara uğradığı için şikayetçi olmuştu: Nuray Demir otel odasında ölü bulundu

Antalya’da 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni Birol K.’nin cinsel istismarına maruz kalan 17 yaşındaki Nuray Demir, Birol K.’den şikayetçi olmuştu. Demir'in cinsel istismara uğradığına dair bulgular olduğu ortaya çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre şikayet üzerine evinde gözaltına alınan Birol K. sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yargılama süreci devam ederken Nuray Demir'e dün ulaşamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Öte yandan saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını temizlemek için içeri giren görevliler, Demir’i hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden açıklama

Nuray Demir'in davasını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya'da akrabasının cinsel istismarına maruz kalan 18 yaşındaki müvekkilimizin, ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldüğünü öğrendik. N.D.'yi erkek şiddetinin bir biçiminden sonra iyileştirmeye çalışıyor, failin ceza almasına uğraşıyorduk. Bir başkasına karşı koruyamadık" denildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden de sosyal medya hesabından "Adliye koridorunda 'bana tecavüz etti, yemin ederim' diyerek bağıran müvekkilimiz, dün gece nişanlısı tarafından öldürüldü. Göğsümde ağladığında, sarılmış ve kızımın kokusunu almıştım. Her şey geçecek, biz kazanacağız demiştim. Geçti mi peki, kazandık mı?" paylaşımını yaptı.