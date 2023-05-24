Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a yalanlama: 'Tamamen gerçek dışıdır'

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'li Numan Kurtulmuş ile de görüştüklerini dile getirerek "Numan Bey'in anlattıkları sığınmacıların dönmesini içermiyordu" dedi.

Özdağ'ın açıklamalarına yanıt veren Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Özdağ'ın sözlerini yalanladı.

"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır" diyen Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."