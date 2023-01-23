Numan Kurtulmuş: Türkiye bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi Genel Başknı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuran yakmasına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Kuran-ı Kerim'in yakılması, bu yangın bütün Avrupa'yı tutar, bu yangın bütün dünyayı sarar. Türkiye hiçbir şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olan bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.

'Güçlü Türkiye'yi hazmedemiyorlar'

DHA'nın haberine göre, zihniyet devriminin yaşandığını, Türkiye'nin geçmişten bugüne hep engellendiğini ileri süren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Vesayetçiler, elin oğlunun içerideki yerli maşaları, Türkiye'nin büyük gelişmesine müsaade etmediler. Birileri hala Türkiye'nin İHA'larda SİHA'larda bir dünya markası olmasından rahatsızlık duyuyor. Türkiye'nin her alanda gelişmesinden birileri rahatsızlık duyuyor. Onlar istedikleri gibi rahatsız olsunlar, bu millet ortak bir milli hedef etrafında yürümesini sürdürecek. Türkiye'nin güçlenmesinden birileri rahatsızlık duymuyor değil. Türkiye'yi uluslararası alanda zora sokmak için her türlü işi yapanların temel hedefi Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlenecek olan Türkiye'ye müsaade etmemektir, çelme takmaktır. Güçlü Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Bunların istedikleri Türkiye, hoşuna giden Türkiye Avrupa Birliği'nin terbiye salonunda tek ayak üstünde bekletilen Türkiye. George, Hans, Türkiye'nin insansız hava aracından, milli savunma sanayiindeki başarılarından rahatsızlık duysun da bizim alilerin, velilerin, niye bunlardan rahatsızlık duyduklarını anlamak mümkün değildir."

İsveç'te ortaya konulanlar fevkalede hazindir'

Kurtulmuş, "İsveç'te ortaya konulanlar fevkalade hazindir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir dinin kutsalına hakaret etmek, demokratik ifade özgürlüğü kapsamında değildir ve olmamalıdır. Kuran-ı Kerim'in yakılması, bu yangın bütün Avrupa'yı tutar, bu yangın bütün dünyayı sarar. Onun için akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için her dinin kutsalı o dinin mensupları tarafından benimsenmiş olan kurallardır. Bunlara kimsenin hakaret etmesi, terbiyesizce saldırması kabul edilemez. Ancak bu sadece sıradan, faşist, maalesef müptezel bir siyasetçi müsveddesinin yapmış olduğu bir eylem olarak görülemez" dedi.

'Türkiye milyonlarca mazlum milletin sözcüsü, öncüsü konusunda'

Kurtulmuş, "O eylemin yapıldığı alanın nasıl polis tarafından kontrol altına alınarak koruma altında bu eylemin yaptırtıldığı 8 milyar insanın gözü önünde gerçekleşmiş bir meseledir. Ayrıca, şu soruyu da sormak lazım. Niçin böyle bir eylem, Türkiye Büyükelçiliğinin önünde yapıldı. Cevabı çok açıktır. Çünkü bu adamlar, yabancı düşmanları, İslam düşmanları, Türkiye karşıtları biliyorlar ki, Türkiye öyle bir noktaya geldi, 2 milyarlık İslam aleminin öncüsüdür ve dünyadaki milyarlarca mazlum milletlerin sözcüsü, öncüsü olan bir ülke konumunda. Bu gösterilerin arkasında esas siyasi motivasyonun bu olduğu aşikardır. Bölücü terör örgütüne her vesileyle imkan hazırlayanlar, onların kendi ülkelerinde bir şekilde bu eylemlerinin, bu antidemokratik, bu barbarca eylemleri sürdürmelerini Türkiye'ye ve Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret ve tehdit dolu eylemlerinin zeminin hazırlanması kabul edilemez. Dolayısıyla bunları şiddetle kınıyoruz. Öyle görünüyor ki, devam edecek bir Türkiye karşıtı eylemin ya da Türkiye karşıtı bir kampanyanın parçası olarak görülüyor. Bunları hiçbir şekilde sineye çekmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye bu inşallah dünyadaki bu İslam karşıtları ve Türkiye düşmanlarının projelerini boşa çıkaracak. Sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek, barışın, esenliğin adaletin, sağlandığı yeni bir dünya sisteminin kurulmasına öncülük edecek" diye konuştu.

'NATO'ya girmesine izin verilmeyecek'

Kurtulmuş, "Bir taraftan NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısını çalacaksınız, bir taraftan Türkiye'yle üçlü mutabakatla evet biz bundan sonra teröre mani olacağız diye Türkiye'ye teminat vereceksiniz. Ondan sonra bu terör örgütlerine her türlü alanı açacağınız gibi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na her türlü hakareti de bir şekilde kolaylaştıracak zemini oluşturacaksınız. Sonra da NATO'ya girme hayaliniz devam edecek. Kusura bakmayın, Türkiye sözünün eri olan bir ülkedir. Türkiye boş laf söylemez, blöf yapmaz. Söylediğimiz sözler asla siyaseten zemin kazanmak için yapılan sözler değil. Türkiye hiçbir şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olan bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek. Müsaade etmeyecek, bunun önünü açmayacaktır" dedi.