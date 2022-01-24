Numan Kurtulmuş: İnsanlar AK Parti'ye kızıyor ama insan sevdiğine kızar

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına katıldı.

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Kurtulmuş konuyla ilgili, "Eleştiri değil, millete saygısızlık" dedi. Kurtulmuş şunları söyledi:

"Çok ağır bir hakaret. Asla dile getirilmemesi gereken bir husus. Tabi Cumhurbaşkanının şahsı dışında ona oy veren insanlara da hakaret etmiş oluyorsunuz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ağır bir benzetmeyle hakaret etmiş oluyorsunuz. Milli değerlere saygısızlıktır. Bunun ifade, düşünce özgürlüğüyle alakası yoktur. Kabul edilemez. Hiçbir demokraside bu eleştiri sınırları içinde görülemez. Kendi şahsı bakımından mizansen. İnsanlar açık ve şeffaf bir şekilde takip ediyor. 'Dilimden kaçtı' denebilecek bir şey değil. Bunun karşılığı olacaktır. Suç Cumhurbaşkanına hakaret olduğu için istenen ceza üst sınırdır, bu kadar açık bir saldırıyı planlayan, ondan sonraki adımlarıyla mizansen şekilde ortaya koyan birinin bunun suçunun ne olduğunu bizim kadar iyi biliyordur."

Kurtulmuş, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili "İnşallah Cumhurbaşkanımız birinci turda seçimi alacaktır" dedi.

Kurtulmuş "İnsanlar AK Parti'yi eleştiriyor, kızıyor ama insan sevdiğine kızar" dedi.