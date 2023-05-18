Numan Kurtulmuş: Büyük yalan attılar, Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davrandı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

"İki büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen, seçimi biz kazandık gibi büyük yalanı ortaya atarak hem sorumsuz davrandılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davrandı" derken, Onursal Adıgüzel'in istifasına ilişkin ise, "Rakibim hakkında konuşmak istemem. Kabak bir kişinin başına patladı. YSK ve AA verileri paralel gitti. CHP algıya başvurdu. Kendileri de biliyorlardı. Bir kişiye fatura ettiler" ifadesini kullandı.