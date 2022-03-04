Nükleer tesisteki yangın sonrası Biden ve Zelenskiy'den açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangınla ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü.

Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'yı bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmaya ve itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye erişmesine izin vermeye çağıran Başkan Zelenskiy'e katıldığını bildirdi" denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, “Rusya dışında hiçbir ülke nükleer güç ünitelerine ateş açmadı. Bu tarihimizde ilk kez oluyor. İnsanlık tarihinde. Terör devleti şimdi nükleer teröre başvurdu” dedi.

Zelenskiy, "Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin” diye konuştu.