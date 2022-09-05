'Nükleer silah kullanırım' diyen Dışişleri Bakanı Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti başkanlığı yarışında Rishi Sunak'ı yenerek, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Son oylama öncesinde favori olarak gösterilen Truss, resmi olarak yarından itibaren ülkenin başbakanı olacak. Truss, İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı oldu.

Truss, nükleer silah kullanımı hakkında yaptığı, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtı üzerine tepki çekmişti.

'Tarihin en uzun iş görüşmelerinden biri'

Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı seçimde, 172 bin 438 parti üyesinin oy kullandığı belirtildi.

1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, oyların 81 bin 326'sını Liz Truss'ın, 60 bin 399'unu Rishi Sunak'ın aldığını açıkladı. Seçime katılım oranı yüzde 82,6 oldu.

Liz Truss, Muhafazakar Parti başkanı ve İngiltere Başbakanı olmasını sağlayan süreçle ilgili yaptığı zafer konuşmasında, "tarihin en uzun iş görüşmelerinden birini" kazandığını söyledi.

Johnson'a teşekkür

Truss "arkadaşım" olarak tanımladığı Boris Johnson'a teşekkür ederek, Johnson hakkında "Brexit'i yaptırdığını, Jeremy Corbyn'i ezdin, aşıyı ortaya çıkardın ve Valdimir Putin'e karşı çıktın" dedi. Johnson'ın "Kiev'den Carlisle'a hayranlık kazandığını" söyleyen İngiltere Başbakanı Truss, 2024 seçimlerinde büyük bir zafer kazanacağını öne sürdü.

Liz Truss, "Yapacağımızı biliyorum, yapacağız, yapacağız. Ve 2024'te Muhafazakar Parti için büyük bir zafer elde edeceğiz" dedi. İngiltere'de bir sonraki seçimlerin en geç 2025 yılının Ocak ayında yapılması planlanıyor.

Beklentilerin altında oy aldı

The Telegraph'ın haberine göre, Truss'ın galibiyeti "beklenenden daha düşük bir seviyede" gerçekleşti. Mevcut durumda, oylamaya katılan parti üyelerinin yüzde 57'sinin desteklediği Truss'a, bu galibiyetin belli bir alan sağlayacağı ancak Truss'ın kabinesinin partinin daha geniş bir tabanını temsil etmesinin gerekebileceği yorumunda bulunuldu.

İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Truss'ı tebrik ederek, "Bir sonraki başbakanımız Liz Truss'u göreve hazırlanırken tebrik etmek istiyorum. Ancak 12 yıllık Muhafazakar iktidarından sonra sonra bunun için göstermemiz gereken tek şey düşük ücretler, yüksek fiyatlar ve Muhafazakarların yarattığı yaşam pahalılığı krizi. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı yalnızca 'Emek' sağlayabilir" dedi.

Truss'ın vaatleri

Muhafazakar Parti değerlerinin İngiltere halkında karşılık bulduğunu, bunların özgürlük ve kendi hayatını kontrol etme yeteneğinin yanı sıra düşük vergileri içerdiğini öne süren Truss, seçmenlere verdiği sözleri tutacağını, Muhafazakar Parti'nin genel seçimlere dek vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Vergileri düşürüp ekonomiyi büyütmek için 'cesur bir planı' olduğunu ileri sürerek, en önemli mesele olan yüksek enerji faturaları hakkında Truss, sadece enerji faturaları değil, uzun zamandır süren tedarik krizini de çözeceğini vaat etti.

Boris Johnson'ını istifaya götüren süreç

Boris Johnson, koronavirüs salgınının ilk günlerinde ülkede kapanma önlemleri uygulanırken Başbakanlık Ofisi’nin verdiği partiler ortaya çıktığında para cezası alan isimlerden biri olmuş ve muhalefet tarafından yalan söylemekle suçlanmıştı. Muhafazakâr Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Johnson’ın için istifaya götüren son skandal, Muhafazakâr Parti milletvekili ve Grup Yöneticisi Chris Pincher’a yönelik taciz suçlamalarıyla çıkmıştı. Johnson’ın Pincher hakkındaki suçlamaları bildiği halde kendisine görev verdiği iddia edilirken Başbakanlık önce bu durumu yalanlamıştı. Johnson daha sonra konuyla ilgili daha önce bilgilendirildiğini kabul etmişti.

Johnson’ın taciz suçlamalarını bildiği Pincher’ı görevlendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından ilk olarak Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak istifa etmiş, hükûmette istifa dalgası yayılmıştı.

Johnson, 7 Temmuz’da istifa ettiğini açıklamıştı. Johnson, Muhafazakar Parti başkanlığına yeni isim seçilene kadar başbakanlığa devam edeceğini söylemişti. Johnson'ın görevi yarın sona erecek.