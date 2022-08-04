'Nükleer santrale İHA saldırısı' iddiası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silah Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Igor Vişnevetskiy, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarının, Kiev'in nükleer bir felaket için koşullar yaratmaya çalıştığının kanıtı olduğunu söyledi.

TASS'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vişnevetskiy, "18 Temmuz'da, Ukrayna ordusu bir kez daha Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırdı. Saldırı, istasyonun güvenliği için kritik öneme sahip tesislerin yakınlarına yapıldı. Şans eseri, istasyonun ekipmanları hasar almadı" açıklamasını yaptı.

Vişnevetskiy açıklamasına, "Kısa bir süre sonra, 20 Temmuz'da Ukrayna yeniden, Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava aracı saldırdı. Bu saldırılar, Ukrayna'nın nükleer bir felaket için koşullar yaratmaya çalıştığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Kiev rejiminin kendi topraklarında nükleer güvenliği tehdit ettiğini gösteren sadece birkaç örnekten biri" diye devam etti.

Rusya'nın elinde saldırıların video ve fotoğraflarının bulunduğunu belirten Vişnevetskiy, Ukrayna'nın saldırılarının engellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.