Kiev'deki üst düzey hükümet yetkilileri, geçen hafta Ukraynalı savaş esirlerinin tutulduğu tesisin Ukrayna ordusu tarafından bombalanmasının, Kremlin'de önceden planlanmış ve en üst düzeyde onaylanmış özel bir operasyonun parçası olduğunu iddia etti.

Ellerinde bu iddiaya ilişkin istihbarat, uydu verileri ve telefon kayıtları olduğunu öne süren yetkililer, mahkumların duygusuz ve önceden tasarlanmış bir savaş suçu sonucu öldürüldüğünü söyledi. İngiltere menşeli The Guardian'da yer alan habere göre, Ukrayna kaynakları, olaydan dolayı FSB ve Wagner Grubu'ndan Rus paralı askerlerin doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu ölen Ukraynalılar, Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında Mayıs ayında teslim olan Neo-Nazi Azov taburunun üyeleriydi. Azov militanları, Donetsk'in yakınlarındaki Olenivka'da bir hapishanede tutuluyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olayı bizzat tetiklediğini öne süren Ukraynalı yetkililer Guardian'da yer alan demeçlerinde, “Rusya demokratik bir devlet değil. Diktatör, MH17, Bucha veya Olenivka'nın düşürülmesi olsun, her şeyden kişisel olarak sorumludur. Bir süredir Sayın Putin'i görmedik. İşlediği vahşeti ne zaman anlayacak?” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ABD'nin tedarik ettiği Himars uzun menzilli füzelerle hapishane binasını yıktığını açıklamıştı. ABD'yse Ukrayna'nın hapishaneye saldırdığına dair hiçbir belirti olmadığını öne sürmüştü.

Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 53 ölü ve 75 yaralı olarak belirlenen kayıp sayısını doğrulamadı.