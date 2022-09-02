Nükleer müzakereler: Tahran ABD'ye yanıtını iletti

İran, 2015 nükleer anlaşmasına yeniden dönüş için Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan ve müzakerelerde nihai yol haritası kabul edilen taslak anlaşma metnine Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) verdiği yanıta karşılık görüşlerini iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada "ABD'nin yanıtını aldıktan sonra bu yanıt İslam Cumhuriyeti'nin uzman ekibince dikkatle incelendi ve İran'ın yanıtları derlenip bu gece koordinatöre sunuldu" dedi.

Kenani ülkesinin gönderdiği metnin müzakerelerin sonuca ulaşmasını amaçlayan "yapıcı bir yaklaşıma sahip" olduğu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan daha önce ABD'nin yanıtına ilişkin yaptığı değerlendirmede müzakerelerin sonuca ulaşması için Tahran'ın "daha güçlü bir metne ve daha güçlü garantilere" ihtiyacı olduğunu söylemişti.