ABD'den İran nükleer anlaşması açıklaması: 'Şüpheli bir iyimserlik'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İran nükleer anlaşmasındaki güncel durum hakkında "şüpheli bir iyimserlik içinde olduklarını" dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın nükleer anlaşmaya dönülmesi için ABD daha güçlü taahhütler istediklerine yönelik açıklamasına ilişkin John Kirby, "Şu anda anlaşmaya geçen hafta ve aylara göre daha yakın olduğumuza inanıyoruz. Bunun en büyük sebebi, İran'ın hiçbir şekilde anlaşma ile ilgili olmayan bazı taleplerinden vazgeçmeye istekli olmasıdır. Bu nedenle de anlaşmada yol alacağımıza ilişkin şüpheli bir iyimserlik içindeyiz" yorumunu yaptı.

Kirby, ABD'nin İran'a nükleer anlaşma görüşlerine ilişkin verdiği yanıta henüz Avrupa Birliği'nden ya da İran'dan bir yanıt gelmediğini sözlerine ekledi.

'Rus petrolüne tavan fiyat görüşülecek'

John Kirby, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "enerji sektörünü silah olarak kullanmak" ile suçlayan Kirby, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol gelirinin yüzde 40 arttığına ilişkin raporunu değerlendirdi. Kirby, "G7 maliye bakanları cuma günü bir araya geldiklerinde Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki enerji krizi hakkında Kirby, "ABD, Avrupa'ya yönelik petrol üretimini artırmanın yollarını aramayı sürdürüyor" dedi.