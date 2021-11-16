Nükleer karşıtları ilk duruşmada beraat etti

Japonya’da meydana gelen Fukuşima nükleer felaketinin 10’ncu yıldönümünde Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında basın açıklaması yapmak ve ölenleri anmak için havaya balon uçurmak isteyen nükleer karşıtlarına jandarma tarafından izin verilmemişti. Nükleer Karşıtı Platform üyeleri hakkında Gülnar Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

17 nükleer karşıtı, eylemlerine izin verilmediğini dile getirerek beraatlarını istedi. Mahkeme, sanıkların eylemlerini; “İzin almaya ve bildirim yapmaya gerek olmayan, Anayasa Madde 34 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi ile korunan düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında hakkın kullanımı” olarak değerlendirdi. Mahkeme, 17 kişinin beraatına karar verdi.

Nükleer karşıtları verilen berat kararından sonra Hükümet Konağı önünde “Nükleere inat yaşasın hayat”, ‘Nükleer karşıtlığı yargılanamaz” dövizleri açıp toplu fotoğraf çektirdi. (ANKA)