Nükleer Karşıtı Platform'dan Çernobil’in yıl dönümünde açıklama: Nükleer santralsız bir dünya mümkün

Nükleer Karşıtı Platform örgütü, Çernobil’in 36. yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Çernobil’in ardından nükleer teknolojiye olan güvenin yerle bir olduğu vurgulanan açıklamada, santralda işleyen son reaktörün 2000 yılında kapatılmasına karşın çeşitli zamanlarda nükseden problemler nedeniyle santralin insanlık için bir sorun olmaya devam ettiği ifade edildi.

Türkiye'de ise siyasi iktidarın nükleer santral kurma gayretlerini, tüm uyarılara karşın inatla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, nükleer santralların ihtiyaç değil, küresel sermaye bağlantılı siyasi bir tercih olduğuna işaret edildi.

Türkiye'nin nükleer santrallara ihtiyacı olmadığı vurgulanan açıklamada, insanlara, çevreye ve doğaya zarar veren yatırımlardan vazgeçilmesi ve kamusal politikaların acilen devreye sokulması gerektiği kaydedildi.

Diğer yandan, İncirlik’te konuşlandırılan, ABD-NATO nükleer silahları topraklarımızdan derhal arındırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden imzalanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çernobil faciasının yıl dönümünde, başta Mersin, Sinop, Kırklareli ve Adana olmak üzere bütün yerel yönetimleri, meclis kararlarını alarak ve demokratik toplum kuruluşlarıyla birlikte, bölgelerinde nükleer santral ve silahların barındırılmaması için girişimde bulunmaya, dünyada nükleer silahların ortadan kaldırılması kampanyasını yürüten ve Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı destekleyen binlerce kişinin taleplerine katılmaya çağırıyoruz. Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyesi uzmanlarımız ve gönüllülerimizle bu süreçte daima yanlarında olacağımızı vurgulamak istiyoruz.

Nükleer santrallar ihtiyaç değil, küresel sermaye bağlantılı siyasi bir tercihtir. Devletin başta gelen görevlerinden birinin halkın güvenliğini sağlamak olduğu ve güvenli bir yaşam sürmenin de temel bir insan hakkı olduğu unutulmamalıdır.

NKP Bileşenleri olarak; Çernobil’in 36. Yıl dönümünde nükleer santralsız ve silahsız bir dünyada; barış, güvenlik ve sağlık içinde yaşamak mümkün diyoruz. Nükleer santral ve silahlar hayatımızdan çıkartılana kadar, yaşam savunucularını mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz."