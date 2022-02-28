'Nükleer gücü en yüksek alarm düzeyine geçirmek' ne anlama geliyor? Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin düzenin sağlanmasına katkı sunmayacağını söyleyen Peskov, "Ukrayna topraklarına silah ve mühimmat tedariki son derece tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı bir faktör olabilir ve olacaktır, bu da hiçbir halükarda Ukrayna'da istikrara ve düzenin sağlanmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmayacaktır. Uzun vadedeyse, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafı ile görüşmelerin bir gün önce başlamamış olmasından üzüntü duyduklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, Putin'in Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerini en yüksek alarm düzeyine geçirme kararının özellikle İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın açıklamalarından sonra geldiğini anlattı.

Gazetecilerin bu konuyla ilgili sorusuna Peskov, "Farklı düzeydeki çeşitli temsilciler tarafından olası çatışma durumları ve hatta NATO ile Rusya Federasyonu arasında olası çarpışmalar ve çatışmalar hakkında açıklamalar yapıldı. Bu tür açıklamaları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu açıklamaları yapanların isimlerini vermeyeceğim, ancak birisi İngiltere dışişleri bakanıydı" yanıtını verdi.

Peskov, Putin'in verdiği emrin ikinci bir anlam taşımadığını ve bu emirde her şeyin açık olarak ifade edildiğini belirterek "Bu, Başkomutanın son derece kapsamlı bir emri" diye ekledi.

Peskov, Rusya'nın yaptırımların yol açacağı zararı telafi etmek için gereken potansiyele sahip olduğunu belirtti.